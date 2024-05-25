В Сасовском районе на дороге сгорел комбайн

В Сасовском районе Рязанской области сгорел комбайн. Видео с моментом инцидента появилось в соцсети «ВКонтакте».
Комбайн загорелся на дороге, машина выгорела полностью.
Подробности случившегося, официальная информация устанавливаются.
В Сасовском районе Рязанской области сгорел комбайн. Видео с моментом инцидента появилось в соцсети «ВКонтакте».
Комбайн загорелся на дороге, машина выгорела полностью.
Подробности случившегося, официальная информация устанавливаются.
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