В Сасовском округе от реформы выиграли школы и дома культуры

В Рязанской области продолжается укрупнение муниципалитетов. Одним из первых новый формат опробовал Сасовский округ, созданный в 2023 году. За год жители ощутили изменения, особенно в социальной сфере, отмечает ИД «Пресса».

Глава администрации округа Евгения Рубцова рассказала, что единая ставка по НДФЛ дает стабильные поступления в бюджет. Это позволило направить больше средств на благоустройство, в том числе сельских территорий.

Как сообщают в администрации, преобразования позитивно сказались на образовательных и культурных учреждениях. Начальник управления культуры Елена Фролова рассказала, что в ведение округа передали 24 сельских дома культуры и 30 библиотек. Многие из них нуждались в ремонте и не имели средств на базовые нужды.

Реклама

За год удалось решить основные проблемы. Ни одно учреждение не закрыли, в некоторых уже завершили капремонт. Например, обновили Новоберезовский дом культуры и спортзал Малостуденецкой школы.

Начальник управления образования Светлана Горохова уточнила, что на ремонт сельских школ направили около шести миллионов рублей. В первую очередь отремонтировали крыши, электросети и заменили окна. Также закупили цифровое оборудование и технику для пищеблоков.

Реформа изменила систему управления, упростила финансирование и позволила быстрее решать насущные вопросы.