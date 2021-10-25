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Понедельник, 25 октября, 2021
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В Сасовском районе на пожаре пострадал человек

Александр Ильин
ГУ МЧС России по Рязанской области

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В воскресенье, 24 октября, в селе Салтыково Сасовского района произошёл пожар, в результате которого пострадал человек, сгорели жилой дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. 

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 19:33. На место происшествия выехали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава, а также 1 единица техники и 3 добровольца из пожарной дружины. 

Огонь уничтожил жилой деревянный дом и находившуюся рядом хозяйственную постройку. Имеется пострадавший. 

Причина пожара и ущерб устанавливаются. 

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