Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Сасово простились с погибшим в СВО Александром Ермоловым

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Фото со страницы Евгении Рубцовой ВКонтакте

В Сасово 4 октября проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции 25-летнего Александра Ермолова. Об этом написала на своей странице ВКонтакте глава администрации Сасово Евгения Рубцова.

Боец отправился в зону проведения СВО в феврале, в самом начале операции.

Евгения Рубцова: «Настоящий герой, честно и добросовестно исполнял воинский долг перед Родиной. Пример мужества, отваги и чести»

Погибший боец окончил 9 классов школы №3, учился в Кадомском технологическом техникуме. С июля 2017 года проходил срочную службу в ВМФ, а с сентября 2018 года по май 2019 работал в Росгвардии Рязани. С октября 2019 года служил в бригаде морской пехоты Балтийского флота.

Евгения Рубцова: «Наш город гордится земляком, его храбростью и мужеством. Низкий поклон его маме за наидостойнейшее воспитание сына. Он навсегда останется в истории Сасова…»

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