В Сасово подросток пострадал при опрокидывании мопеда

В понедельник, 10 апреля, в Сасово подросток получил травмы при опрокидывании мопеда. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё произошло около 19 часов возле дома 71 по улице Кадомская. Мопедом «Орион» управлял 15-летний подросток без права управления транспортными средствами. Он не справился с управлением, и мопед опрокинулся.

14-летний пассажир получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

ГИБДД Рязанской области призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.