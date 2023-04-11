spot_img
Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Сасово подросток пострадал при опрокидывании мопеда

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В понедельник, 10 апреля, в Сасово подросток получил травмы при опрокидывании мопеда. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё произошло около 19 часов возле дома 71 по улице Кадомская. Мопедом «Орион» управлял 15-летний подросток без права управления транспортными средствами. Он не справился с управлением, и мопед опрокинулся.

14-летний пассажир получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства происшествия.

ГИБДД Рязанской области призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации