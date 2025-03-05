В Сасово откроется обновлённый Дом Культуры

В Сасово к концу 2025 года откроется обновлённый Дом Культуры. Об этом на заседании правительства Рязанской области рассказала глава Сасовского округа Евгения Рубцова.

Здание Сасовского Дома культуры построено почти сто лет назад. Есть концертный зал на 500 зрительских мест, малый зал, хореографический, кабинеты кружковой работы, библиотеки для детей и взрослых. В разные годы в здании проводили текущий ремонт, капитальный — ни разу.

В прошлом году Сасовский округ подал заявку на участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование получили, в том числе и на капремонт Сасовского ДК. Помимо отделочных и ремонтных работ запланирована закупка нового оборудования, музыкальных инструментов и мебели. В обновлённом ДК планируют создать молодёжное пространство и туристический информационный центр.

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Ремонтные работы уже начались, завершатся они 28 ноября.