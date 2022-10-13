В Сасово дом пенсионерки ограбили за час

В Сасово раскрыли кражу со взломом из дома пенсионерки. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД Сасовский обратилась 72-летняя женщина и заявила о краже из её дома денежных средств. Пенсионерка с мужем уехали в больницу и отсутствовали дома около часа. Когда вернулись, обнаружили в комнатах разбросанные вещи и пропажу 100 тысяч рублей из сумки со сбережениями. Сотрудники полиции осмотрели жилище и нашли следы взлома оконного проёма.

Жители соседних домов рассказали полицейским, что незадолго до происшествия на улице заметили неместную женщину, которая будто бы осматривалась. Зафиксировав приметы подозреваемой, оперативники приступили к её поиску.

Женщину, подходившую под описание, нашли в деревне Лощинино Касимовского района. Злоумышленницу задержали и изъяли похищенное в полном размере.

Предварительно установлено, что ранее судимая за грабёж 40-летняя женщина узнала, что в одном из домов на окраине Сасово живёт пожилая пара. Дождавшись, когда хозяева покинут дом, подозреваемая отвёрткой вскрыла окно и залезла в помещение. В шкафу женщина нашла 100 тысяч рублей. Она надеялась, что если кража будет совершена в другом районе, полиция не сможет её найти.

Следователь МО МВД Сасовский возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по статье о краже. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram