В Сасове простились с погибшим во время СВО гвардии сержантом Гореловым

В городе Сасово Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции гвардии сержантом Александром Гореловым, военнослужащим в/ч 41450.

Церемония прощания прошла с соблюдением воинских почестей. Проститься с погибшим пришли сотрудники правительства региона, администрации города, военного гарнизона, духовенства, родные и близкие воина.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сержанту 137-го гвардейского парашютно-десантного полка было всего 25 лет, написала глава администрации Сасова Евгения Рубцова.

Александр родился и вырос в Сасове, учился в школе №1, а с 7 класса продолжил обучение в школе №3. Поступил в Рязанский колледж электроники на специальность «техническое обслуживание и ремонт радиоаппаратуры». В октябре 2014 года был призван на срочную службу. После – принял решение остаться служить по контракту. Добровольно перевёлся в 137 гвардейский парашютно-десантный полк для того, чтобы участвовать в СВО.