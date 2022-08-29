В Сасове пропал 16-летний подросток

В Сасовском районе разыскивают 16-летнего Данилу Моисеева. Ориентировку на подростка распространил ПСО Мещера.

Местонахождение юноши неизвестно с 16 августа. Данила Моисеев имеет рост 175 см, худощавое телосложение, голубые глаза и тёмные длинные русые волосы.

Был одет в коричневую футболку, чёрную ветровку с белыми полосами, чёрные брюки, чёрные кроссовки и бейсболку с логотипом BMW.

Всех, кто обладает информацией о молодом человеке, просят обращаться по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912) 51-21-71 или 112.