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В Сасове открылся центр амбулаторной онкопомощи

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В Сасове открылся центр амбулаторной онкопомощи
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

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В Сасове открылся центр амбулаторной онкологической помощи пациентам. Он начал работать на базе Сасовского ММЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В центре оказывают первичную помощь пациентам с онкологией и подозрением на злокачественные образования. Там можно пройти диспансерное наблюдение и лечение. В центре проводится противоопухолевая лекарственная терапия.

Как сообщил главный внештатный онколог министерства здравоохранения Рязанской области главный врач ГБУ ОКОД Михаил Рязанцев, специалисты центра прошли дополнительную подготовку на базе Рязанского онколодиспансера. Кроме диспансерного наблюдения и лечения врачи также проводят восстановительную и корригирующую терапию.

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