В Сасове благоустраивают усадьбу фон дер Лауница по программе поддержки местных инициатив

В селе Каргашино Сасовского муниципального округа благоустраивают усадьбу Владимира Фёдоровича фон дер Лауница, которое является объектом культурного наследия региона. Об этом пишет ИД «Пресса».

Работы пройдут по программе поддержки местных инициатив. По словам главы округа Евгении Рубцовой, привести в порядок территорию усадьбы было одной из первоочередных задач после объединения города и района. Этого хотели и жители, поэтому получилось вступить в программу.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Спецстройавто». Работники расчищает территорию от ветхих деревьев и поросли клена. Другой подрядчик будет обустраивать пешеходные зоны.

Для справки. Усадьба представляет собой целый ансамбль зданий, расположенных в десятках метров друг от друга. Их строили на протяжении почти всего XIX века. Имя архитектора неизвестно.