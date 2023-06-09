Пятница, 9 июня, 2023
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В Саратовской области толпа избила двух сельчан битой и кирпичом

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В Энгельсском районе Саратовской области толпа избила двух сельчан, сообщил портал «Взгляд-инфо».

По предварительной информации, у одного из представителей кавказской общины был затяжной конфликт с местным жителем. Утверждается, что группа агрессоров, усиленная членами местного табора, напала на мужчину и его приятеля.

«В них стреляли из травматического пистолета, били бейсбольной битой и кирпичом», – говорится в публикации.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в поселке Малая Тополевка еще в начале мая. Выяснилось, что двое знакомых поругались на бытовой почве после распития спиртного. При этом конфликт не носил межнациональный характер.

Обоим участникам драки потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

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