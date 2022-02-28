В Саратове упавший в гараже автомобиль насмерть раздавил 69-летнего пенсионера

Днём 27 февраля в одном из гаражных кооперативов на Новоастраханском шоссе Саратова упавший с кирпичей автомобиль насмерть придавил 69-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Пенсионер занимался ремонтом машины. Зафиксировав транспорт на опоре в виде кирпичей, мужчина подлез под него. В этот момент конструкция обрушилась, его придавило к полу гаража.

Мужчина погиб на месте. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили на нём травмы в области груди.

По факту смерти следственным отделом по Заводскому району Саратова СУ СК РФ по области организована доследственная проверка.