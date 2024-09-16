Понедельник, 16 сентября, 2024

В Сараевском районе за выходные произошло три аварии

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

За прошедшие выходные в Сараевском районе произошло три ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Утром 14 сентября, примерно в 9:40, на дороге Сапожок – Сараи – Борец – Шацк, возле светофора 30-летний житель села Морозовы-Борки Сапожковского района, будучи за рулем мотоцикла «Днепр», не уступил дорогу «Ладе Гранте», которой управлял 69-летний житель Сараев. Оба транспортных средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Вторая авария произошла также на на дороге Сапожок – Сараи – Борец – Шацк возле светофора. 14 сентября, в 16:00 водитель ВАЗ-21074, житель поселка Зеркальные Пруды, не уступил «Ладе Приора», которой управлял житель Рязани. В результате ДПП пострадала 63-летняя пассажирка «Лады». Она обращалась за медициснкой помощью.

Третья авария произошла 15 сентября на улице 1 Мая в Сараях. Автомобиль Datsun, за рулем которого находился житель села Телятники, врезался в стоящий МАЗ. Никто не пострадал.

В Сараевском районе за выходные произошло три аварии
В Сараевском районе за выходные произошло три аварии

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