В Сараевском районе за выходные произошло три аварии

За прошедшие выходные в Сараевском районе произошло три ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Утром 14 сентября, примерно в 9:40, на дороге Сапожок – Сараи – Борец – Шацк, возле светофора 30-летний житель села Морозовы-Борки Сапожковского района, будучи за рулем мотоцикла «Днепр», не уступил дорогу «Ладе Гранте», которой управлял 69-летний житель Сараев. Оба транспортных средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

Вторая авария произошла также на на дороге Сапожок – Сараи – Борец – Шацк возле светофора. 14 сентября, в 16:00 водитель ВАЗ-21074, житель поселка Зеркальные Пруды, не уступил «Ладе Приора», которой управлял житель Рязани. В результате ДПП пострадала 63-летняя пассажирка «Лады». Она обращалась за медициснкой помощью.

Третья авария произошла 15 сентября на улице 1 Мая в Сараях. Автомобиль Datsun, за рулем которого находился житель села Телятники, врезался в стоящий МАЗ. Никто не пострадал.