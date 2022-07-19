В Сараевском районе строится свиноводческий комплекс за 1,3 млрд рублей

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков, во время рабочей поездки в Сараевский район 19 июля посетил ООО «Вердазернопродукт». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сельхозпредприятие — крупнейший в регионе свиноводческий комплекс. Сейчас реализуется проект по возведению крупного откормочного комплекса. Объем инвестиций в его строительство составляет 1,3 млрд рублей. Проектные мощности рассчитаны на ежегодное производство 9 тыс. тонн свинины.

Стройка завершена на 90%. По заверению подрядчика, работы ведутся с соблюдением норм и требований по охране окружающей среды. Построено шесть зданий, идёт монтаж оборудования. Ввести в строй объект планируют в конце августа 2022 года.

«Предприятие современное и высокотехнологичное. Входит в ТОП-30 крупнейших производителей свинины в России, а по некоторым показателям занимает лидирующие позиции. Важно, что его руководство ставит амбиционные задачи, — сказал Павел Малков.

Врио губернатора отметил значение предприятия в экономику региона, его вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.