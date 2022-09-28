В Сараевском районе появится светофор с адаптивным управлением

В Сараевском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» устанавливают новый светофор. Он появится на перекрёстке дорог Сараи — Кутловы Борки — граница района и обход посёлка Сараи.

На данный момент завершён монтаж временных дорожных знаков, светофорных колонок и линии питания. Обустраивается фундамент контроллера и монтируются стойки постоянных дорожных знаков, – рассказали в минтрансе Рязанской области.

Новый светофор будет оснащён детекторами транспорта. В комплексе с контроллером они позволят регулировать движение на перекрёстке с учётом текущей дорожной обстановки. При возникновении внештатных ситуаций управление светофором может осуществлять оператор удалённо — так называемое адаптивное управление.

На дорогах Рязанской области с прошлого года начали функционировать 4 светофора с адаптивным управлением. Работа в таком режиме продемонстрировала хороший результат. Время ожидания разрешающего сигнала водителям существенно сократилось. Выросла пропускная способность на перекрёстках и повысился уровень комфорта передвижения.

В 2022 году в рамках нацпроекта установлено ещё 3 таких светофора — в Рязанском, Ухоловском и Пронском районах.