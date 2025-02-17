В Сараевском районе появится модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Бычки. Постройка объекта осуществляется с применением современных технологий. Монтаж ведет подрядная организация ИП «Кулиш С.В.».

Бригадир Евгений Канунов рассказал, что на счету его рабочих более 100 модульных ФАПов. На монтаж каждого из данных объектов уходит три дня. В Сараевском районе собирать конструкцию бригада начала в субботу, 15 февраля.

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В ФАПе появятся приемная для пациентов, процедурный кабинет, зал ожидания, санузел, комната для хранения лекарств. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать жителей сел Бычки и Озерки, это примерно 300 человек.