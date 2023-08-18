Пятница, 18 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниКультура

В Сараевском районе открылась современная библиотека

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

В селе Можары Сараевского района открылась обновленная библиотека, которую модернизировали по нацпроекту «Культура».

Открытие посетила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, сообщает сайт правительства. Она отметила, что в здании проведен большой объем ремонтных работ, приобретены новая мебель, компьютерная техника и интерактивное оборудование, созданы зоны для проведения мероприятий и книгохранилище. Книжный фонд библиотеки пополнили более чем 1300 книг.

Из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено 5,75 миллионов рублей.

Как отметила Марина Кауркина, Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Дирекция благоустройства Рязани готовится к зиме

В дирекции благоустройства города идет подготовка техники к зиме.

Работы по ремонту теплосетей в Рязани выполнены на 75%

Об этом сообщили на рабочей встрече в администрации, которую провел и.о. мэра Рязани Виталий Артемов.

И.о. мэра Рязани провел прием жителей города

18 августа исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артемов рассмотрел обращения жителей Рязани в ходе личного приема, сообщает пресс-служба мэрии.

Прокуратура начала проверку после сообщений о состоянии моста на Маяковского

Прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о ненадлежащем состоянии моста на улице Маяковского, сообщает пресс-служба ведомства.

Трое жителей Ивановской области погибли во время СВО

Все они служили в частях других регионов России.

Главой администрации Старожиловского района стал Вадим Рыжков

18 августа в Старожиловском районе избрали новую главу администрации.

Жительница Смоленска возмутилась строителями в леопардовых трусах

Также женщина возмутилась нецензурным выражениям, которые используют работники.

Мэрия встретится с предпринимателями ЦПКиО

Встреча пройдет в связи с обращениями, поступившими от предпринимателей.

В Смоленске эвакуировали ТЦ «Галактика» — СМИ

Издание, ссылаясь на источник, пишет о затоплении первого этажа, посетителей эвакуируют.

На территории рязанской детской больницы установили фигуры из сена

Скульптуры из сена были изготовлены художником из Армении в рамках фестиваля «Небо России» в начале августа.

Школьники из Тюшево будут временно обучаться в Рязани

С 1 сентября и до окончания ремонтных работ в школе Тюшево учащиеся села будут переведены в рязанскую школу №30.

На следующей неделе ямочный ремонт пройдет на 15-ти улицах Рязани

Городская администрация сообщила о планах ямочного ремонта улиц Рязани.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации