В Сараевском районе открылась современная библиотека

В селе Можары Сараевского района открылась обновленная библиотека, которую модернизировали по нацпроекту «Культура».

Открытие посетила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, сообщает сайт правительства. Она отметила, что в здании проведен большой объем ремонтных работ, приобретены новая мебель, компьютерная техника и интерактивное оборудование, созданы зоны для проведения мероприятий и книгохранилище. Книжный фонд библиотеки пополнили более чем 1300 книг.

Из бюджетов всех уровней на эти цели было направлено 5,75 миллионов рублей.

Как отметила Марина Кауркина, Рязанская область признана лидером в ЦФО по созданию библиотек нового поколения.