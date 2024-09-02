В Сараевском районе открылась обновленная детская школа искусств

В Сараевском районе Рязанской области состоялось торжественное открытие обновленной детской школы искусств. Здание ДШИ было реконструировано в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.

Общая площадь школы увеличилась на 268 кв. метров. Появилось второе здание с отдельным актовым залом, классами для занятий вокально-инструментального ансамбля и художественного отделения. Оборудованы два танцкласса, расширено помещение оркестра народных инструментов. Созданы комфортные условия для детей и родителей: уютный вестибюль, гардеробная, зоны отдыха. Школа полностью приспособлена для маломобильных граждан. Приобретено новое современное оборудование: звуковая, световая и мультимедийная техника, компьютеры, музыкальные инструменты, мебель и наглядные пособия.

В новом учебном году в Сараевской детской школе искусств будут заниматься 120 детей, что на 28 человек больше, чем до реконструкции. В ДШИ работают 8 творческих коллективов: вокальные и хореографические, оркестр народных инструментов, ВИА, хоры.

В церемонии открытия приняли участие и.о. министра культуры Рязанской области Елена Васильева, глава администрации Сараевского района Валерий Дмитриев, педагоги, ученики школы и жители района.

Елена Васильева поздравила всех с этим важным событием от имени губернатора Рязанской области Павла Малкова и пожелала успехов в новом учебном году.