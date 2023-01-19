Четверг, 19 января, 2023
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В Сапожке построят ФОК с бассейном

На главнуюНовости Рязани

В Сапожке планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом стало известно на заседании правительства Рязанской области.

Глава администрации Сапожковского района Алексей Кириллов рассказал, что проектно-сметная документация уже готова и проходит госэкспертизу. После получения заключения минспорт подаст заявку на федеральное софинансирование строительства объекта.

В прошлом году в регионе построили 3 ФОКа — в Сараевском, Милославском, Скопинском районах. В ближайшее время в них уже начнут работать спортшколы для детей.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: важно, чтобы все спортобъекты использовались на 100%.

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