В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который выдавал себя за работника ДПС

В Санкт-Петербурге мужчина из Купчино выдал себя за работника ДПС и стал преследовать пешеходов-правонарушителей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, мошенник смог обмануть 85-летнюю пенсионерку. Женщина столкнулась с его хитростью, когда переходила Кронверский проспект. В светоотражающем жилете он заявил ей, что переходить дорогу нельзя, и вымогал у нее 4,5 тысячи рублей.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника — им оказался 56-летний житель Фрунзенского района. С начала 1990-х годов петербуржец многократно оказывался на скамье подсудимых по делам о мелком хищении, разбое и вымогательствах.

В 2023 году он уже привлекал к себе внимание, когда устроил спектакль в автобусе, представляясь контролером и выслеживая пассажиров, не оплативших проезд.