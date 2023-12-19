Двое мужчин избили однорукого ветерана спецоперации Виталия Павловского в Петербурге и выкрикивали националистические оскорбления, пишет Regnum.

По словам потерпевшего, он прогуливался вместе с женой и сделал замечание владельцу Lexus, который припарковался на тротуаре. В ответ на него набросились с кулаками.

«Ты — русская свинья!» — кричали злоумышленники во время избиения.

Все произошло на глазах у его супруги, которая пыталась разнять дерущихся. Задержанные воспользовались преимуществом и наносили удары в левую часть тела ветерана СВО.

При этом сам пострадавший отметил, что у нападавших «была нерусская внешность».