Вторник, 19 декабря, 2023
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В Санкт-Петербурге избили однорукого ветерана СВО

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Двое мужчин избили однорукого ветерана спецоперации Виталия Павловского в Петербурге и выкрикивали националистические оскорбления, пишет Regnum.

По словам потерпевшего, он прогуливался вместе с женой и сделал замечание владельцу Lexus, который припарковался на тротуаре. В ответ на него набросились с кулаками.

«Ты — русская свинья!» — кричали злоумышленники во время избиения.

Все произошло на глазах у его супруги, которая пыталась разнять дерущихся. Задержанные воспользовались преимуществом и наносили удары в левую часть тела ветерана СВО.

При этом сам пострадавший отметил, что у нападавших «была нерусская внешность».

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