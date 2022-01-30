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Воскресенье, 30 января, 2022

В Самарской области обиженный зять пытался сжечь свою тещу

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В Самарской области обиженный зять пытался сжечь свою тещу

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Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новокуйбышевска, который обвиняется в поджоге дома и покушении на убийство, пишет КП.

Инцидент произошел в мае прошлого года. По версии следствия, мужчина сильно поругался с бывшей женой.

В итоге злоумышленник решил отомстить экс-супруге и убить ее мать. Ночью он пробрался к дому в поселке Черновский. Зять облил горячей жидкостью веранды жилья и поджог жилище тещи.

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К счастью, пожилая женщина вовремя проснулась, заметила возгорание и выбежала на улицу. Сумма ущерба составила 300 000 рублей.

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