В Самарской области обиженный зять пытался сжечь свою тещу

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Новокуйбышевска, который обвиняется в поджоге дома и покушении на убийство, пишет КП.

Инцидент произошел в мае прошлого года. По версии следствия, мужчина сильно поругался с бывшей женой.

В итоге злоумышленник решил отомстить экс-супруге и убить ее мать. Ночью он пробрался к дому в поселке Черновский. Зять облил горячей жидкостью веранды жилья и поджог жилище тещи.

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К счастью, пожилая женщина вовремя проснулась, заметила возгорание и выбежала на улицу. Сумма ущерба составила 300 000 рублей.