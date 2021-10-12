В октябре в Самарской области непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты из-за ужесточения ковидных ограничений. Об этом сообщает портал «63.ru» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что ограничение коснётся жителей старше 65 лет, у которых нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Для всех остальных социальные карты для проезда в общественном транспорте будут заблокированы.

В оперштабе также пояснили, что неиспользованные поездки будут компенсированы.

Напомним, с 18 октября в Самарской области начнут действовать ковид-паспорта, поскольку ситуацию с коронавирусом в регионе продолжает оставаться тяжёлой.