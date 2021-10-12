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Вторник, 12 октября, 2021
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В Самарской области непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты

Александр Ильин

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В октябре в Самарской области непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты из-за ужесточения ковидных ограничений. Об этом сообщает портал «63.ru» со ссылкой на региональный оперштаб. 

Отмечается, что ограничение коснётся жителей старше 65 лет, у которых нет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Для всех остальных социальные карты для проезда в общественном транспорте будут заблокированы. 

В оперштабе также пояснили, что неиспользованные поездки будут компенсированы. 

Напомним, с 18 октября в Самарской области начнут действовать ковид-паспорта, поскольку ситуацию с коронавирусом в регионе продолжает оставаться тяжёлой. 

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