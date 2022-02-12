В Саратовской области мать порезала ножом 5-летнего сына

В городе Энгельс Саратовской области в общежитии на улице Полтавской 29-летняя мать напала с ножом на своего 5-летнего сына, сообщает Sarinform.ru.

Сейчас женщину задержали, её допрашивают. Пострадавшего мальчику госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него множественные колото-резаные ранения груди, шеи и живота.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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По данным источника издания, девушка упортребляла спиртное.