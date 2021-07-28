В Самаре в извращенной форме убили 23-летнюю девушку

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Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Самары, который подозревается в жестоком убийстве 23-летней дочери, пишет КП.

Инцидент произошел вечером 23 июля в квартире дома на улице Красных Коммунаров. Как рассказал источник, из тела девушки достали швабру и бутылку. Также на нем обнаружили гематомы и рассечения на голове.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался отец погибшей. По предварительной версии, родственники серьезно поругались, в результате чего мужчина пошел на преступление.

Ранее он же был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести другому человеку. Подозреваемого заключили под стражу.