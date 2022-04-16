1.8 C
Рязань
Суббота, 16 апреля, 2022

В Самаре девушка рассказала, почему гуляла голой по улице на глазах у детей

spot_img
На главнуюНовости мира

В Самаре девушка рассказала, почему гуляла голой по улице на глазах у детей

powder

Жительница Самары рассказала, почему гуляла голой по улице на глазах у несовершеннолетних, пишет Блокнот.

- Реклама -

Инцидент произошел в микрорайоне Крутые Ключи. По словам очевидцев, девушка неспешно гуляла по дворам жилых домов без одежды. При этом она проследовала прямо через детскую площадку вызвав оторопь у малышей и их родителей.

«Не употребляла я ничего! Просто проспорила», – ответила девушка недовольным горожанам.

Она дошла до магазина, где ее встретили друзья, которые принесли ей одежду и помогли одеться.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяПострадавший при обстреле Климово ребенок лежит в реанимации в тяжелом состоянии
Комментарии для сайта Cackle