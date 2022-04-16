В Самаре девушка рассказала, почему гуляла голой по улице на глазах у детей

Жительница Самары рассказала, почему гуляла голой по улице на глазах у несовершеннолетних, пишет Блокнот.

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Инцидент произошел в микрорайоне Крутые Ключи. По словам очевидцев, девушка неспешно гуляла по дворам жилых домов без одежды. При этом она проследовала прямо через детскую площадку вызвав оторопь у малышей и их родителей.

«Не употребляла я ничего! Просто проспорила», – ответила девушка недовольным горожанам.

Она дошла до магазина, где ее встретили друзья, которые принесли ей одежду и помогли одеться.