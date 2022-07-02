В Ржеве водителей напугало загадочное природное явление

Водители в Ржеве стали свидетелями загадочного природного явления на проезжей части, пишет ТИА.

Видеозапись опубликована в группе Независимая телекомпания «РиТ» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пылевой вихрь двигался в сторону автомобилиста, который и снимал происходящее на регистратор. Водитель не стал рисковать и сдал назад.

Глава Тверского гидрометцентра Татьяна Зимина пояснила, что вихри возникают за счет разницы температур воздуха и земли в ясную погоду.

«Сейчас температура воздуха около 30°-32°, а температура почвы составляет 56°. Такая разница очень большая», – отметила Зимина.

При этом наблюдаемые явления не являются смерчами, пояснила специалист.