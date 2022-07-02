19.6 C
Рязань
Суббота, 2 июля, 2022

В Ржеве водителей напугало загадочное природное явление

spot_img
powder

В Ржеве водителей напугало загадочное природное явление

Водители в Ржеве стали свидетелями загадочного природного явления на проезжей части, пишет ТИА.

Видеозапись опубликована в группе Независимая телекомпания «РиТ» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пылевой вихрь двигался в сторону автомобилиста, который и снимал происходящее на регистратор. Водитель не стал рисковать и сдал назад.

Глава Тверского гидрометцентра Татьяна Зимина пояснила, что вихри возникают за счет разницы температур воздуха и земли в ясную погоду.

«Сейчас температура воздуха около 30°-32°, а температура почвы составляет 56°. Такая разница очень большая», – отметила Зимина.

При этом наблюдаемые явления не являются смерчами, пояснила специалист.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7