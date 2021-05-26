В Рыбновском районе задержали межрегионального наркокурьера с 1 кг героина

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В Рыбновском районе полицейские задержали наркокурьера с 1 кг героина. Он работал на нелегальный интернет-магазин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Подозреваемым оказался 26-летний гражданин одной из стран Средней Азии. В тот день мужчина на «Хендай Солярис» ехал со стороны Москвы. В его автомобиле нашли брикет героина массой 1 кг 29 г.

— Мужчина работал курьером. Героин он получил бесконтактным способом в Подмосковье и перевозил в Рязанскую область. Тут он планировал распределять партию розничным способом, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Проводится расследование.