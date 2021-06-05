18.5 C
Рязань
Суббота, 5 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рыбновском районе у кошки выявили бешенство

7info7
- Advertisement -

В рыбновской деревне нашли труп кошки, заражённой бешенством. Об инциденте сообщила областная ветлаборатория.

Труп в лабораторию привезли из деревни Чурилково. Специалисты провели исследования.

Методом флуоресцирующих антител обнаружен рабический антиген. У животного установили диагноз бешенство.

Жителям Рыбного напоминают, что вакцинировать своих питомцев можно на Рыбновской районной ветеринарной станции. Обратиться туда можно по телефону: +7 (49137) 5‑02-18 или по адресу г. Рыбное, ул. Советская, д. 42.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]