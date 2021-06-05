В Рыбновском районе у кошки выявили бешенство

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В рыбновской деревне нашли труп кошки, заражённой бешенством. Об инциденте сообщила областная ветлаборатория.

Труп в лабораторию привезли из деревни Чурилково. Специалисты провели исследования.

Методом флуоресцирующих антител обнаружен рабический антиген. У животного установили диагноз бешенство.

Жителям Рыбного напоминают, что вакцинировать своих питомцев можно на Рыбновской районной ветеринарной станции. Обратиться туда можно по телефону: +7 (49137) 5‑02-18 или по адресу г. Рыбное, ул. Советская, д. 42.