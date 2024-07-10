Среда, 10 июля, 2024

В Рыбновском районе ограничат подачу газа до 26 июля

Автор: Кристина Аманн

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Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

В Рыбновском районе в некоторых населенных пунктах ограничат подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома межрегионгаз Рязань».

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проходят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Подача газа прекратится с 08:00 15 июля и возобновится в 08:00 26 июля.

К ограничениям нужно подготовиться следующим населенным пунктам:
— д. Бараково
— с. Большое Жоково
— д. Верейкино
— с. Калиновка
— д. Козловка
— пос. Комсомольский
— д. Малое Жоково
— д. Малышево
— п. Пионерский
— д. Сапково
— д. Свистово
— д. Сливково
— с. Токарево.

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