В Рыбновском районе ограничат подачу газа до 26 июля

В Рыбновском районе в некоторых населенных пунктах ограничат подачу газа. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома межрегионгаз Рязань».

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проходят в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Подача газа прекратится с 08:00 15 июля и возобновится в 08:00 26 июля.

К ограничениям нужно подготовиться следующим населенным пунктам:

— д. Бараково

— с. Большое Жоково

— д. Верейкино

— с. Калиновка

— д. Козловка

— пос. Комсомольский

— д. Малое Жоково

— д. Малышево

— п. Пионерский

— д. Сапково

— д. Свистово

— д. Сливково

— с. Токарево.

