Понедельник, 22 июля, 2024

В Рыбновском районе насмерть сбили велосипедиста

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Рыбновском районе легковой автомобиль насмерть сбил 19-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла 19 июля примерно в 22:10 на 10 километре автодороги «Раменки-Новоселки». По предварительной информации, автомобиль «Тойота», за рулем которого был 22-летний рязанец, наехал на велосипедиста. Он скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В СМИ предполагают, что речь идет о ДТП, в котором погиб 19-летний Валентин Дмитриев, один из добровольцев Медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева. 

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