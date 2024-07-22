В Рыбновском районе насмерть сбили велосипедиста

В Рыбновском районе легковой автомобиль насмерть сбил 19-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

Трагедия произошла 19 июля примерно в 22:10 на 10 километре автодороги «Раменки-Новоселки». По предварительной информации, автомобиль «Тойота», за рулем которого был 22-летний рязанец, наехал на велосипедиста. Он скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В СМИ предполагают, что речь идет о ДТП, в котором погиб 19-летний Валентин Дмитриев, один из добровольцев Медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.