В Рыбновском районе на трассе М5 произошло ДТП

ДТП на трассе М5 произошло в Рыбновском районе 26 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».
Автомобили получили серьёзные повреждения. Информация о пострадавших пока не поступала.
Подробности случившегося уточняются.
ДТП на трассе М5 произошло в Рыбновском районе 26 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».
Автомобили получили серьёзные повреждения. Информация о пострадавших пока не поступала.
Подробности случившегося уточняются.
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