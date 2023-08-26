В Рыбновском районе на трассе М5 произошло ДТП

ДТП на трассе М5 произошло в Рыбновском районе 26 августа. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Новости Рязани ВКонтакте».

Автомобили получили серьёзные повреждения. Информация о пострадавших пока не поступала.

Подробности случившегося уточняются.