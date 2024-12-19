В Рыбновском районе легковушка попала под «Камаз», есть пострадавший

В результате ДТП в Рыбновском районе пострадал человек, сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

18 декабря, около 10:10, в Рыбновском районе на 1-м километре автодороги Рыбное — Пальные — Пионерский — Большое Жоково произошло ДТП. По предварительным данным, 39-летний житель Ивановской области, находясь за рулем автомобиля «Шевроле Клас», столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, которым управлял 58-летний житель Рязани.

В результате аварии водитель «Шевроле Клас» получил травмы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.