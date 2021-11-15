В Рыбном задержали нетрезвого водителя

В Рыбном росгвардейцы задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ночью наряд Росгвардии патрулировал улицы города. Внимание правоохранителей привлёк автомобиль Рено Логан, двигавшийся по спутанной траектории и создающий аварийно-опасные ситуации.
Автомобиль остановили на улице Тепловозной. За рулём находился мужчина с явными признаками опьянения.
Нарушителем оказался 36-летний рязанец. Его передали полиции.
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