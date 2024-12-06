Пятница, 6 декабря, 2024
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В Рыбном сбили человека

Дата публикации

Валерия Мединская
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рыбном сегодня утром, 6 декабря, рядом со школой № 2 сбили человека. Об этом сообщает издание RybnoeNet.

«По информации очевидцев, на месте работали медики, а на обочине лежали окровавленные вещи», — говорится в сообщении.

Официальной информации о ДТП не поступало.

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