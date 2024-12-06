В Рыбном сбили человека

\u0412 \u0420\u044b\u0431\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0443\u0442\u0440\u043e\u043c, 6 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f, \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441\u043e \u0448\u043a\u043e\u043b\u043e\u0439 \u2116\u20092 \u0441\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430. \u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 RybnoeNet.\n\n\n\n\u00ab\u041f\u043e \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u0446\u0435\u0432, \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0434\u0438\u043a\u0438, \u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043e\u0447\u0438\u043d\u0435 \u043b\u0435\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043e\u043a\u0440\u043e\u0432\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438\u00bb, \u2014 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438.\n\n\n\n\u041e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e \u0414\u0422\u041f \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b\u043e.