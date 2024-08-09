В Рыбном начал работать новый светофор адаптивного управления

В городе Рыбное запущен в работу новый светофорный объект, установленный на пересечении автодороги М-5 «Урал» — Рыбное – Константиново и улицы Почтовой в Рыбном. Работы по устройству светофора прошли в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Светофор оснащен системой адаптивного управления. На сегодняшний день такой системой оборудовано 13 светофоров, установленных на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Система позволяет автоматически в режиме реального времени управлять движением транспорта на перекрестках в зависимости от загруженности пересекающихся направлений движения. Информация с детекторов о количестве транспорта обрабатывается при помощи специализированного программного обеспечения, которое позволяет определить оптимальный сценарий работы светофоров на перекрестке. Использование такой системы позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети за счет оптимизации работы светофорных объектов, а также повысить безопасность дорожного движения.

В 2024 году в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы в Рязанской области было установлено два метеопоста на участках региональных дорог в Пронском и Рязанском районах. Также завершился первый этап модернизации единой платформы управления транспортной системы, с помощью которой управление всеми элементами ИТС Рязанской области осуществляется в режиме «одного окна».