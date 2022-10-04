В Рыбном мужчина в ходе конфликта угрожал убийством молотком местному жителю

В Рыбном участковые уполномоченные полиции предотвратили тяжкое преступление. Неравнодушные граждане сообщили в отдел МВД по Рыбновскому району, что на улице города происходит конфликт двух мужчин на повышенных тонах, один из них держит в руке молоток. Полицейские прибыли на место и нейтрализовали конфликт. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным, конфликт произошёл возле дома 50-летнего мужчины, где он проживает с сожительницей и её дочерью. Поругавшись с мамой, девочка рассказала о ссоре отцу — 53-летнего жителю Рыбного. Развод супруги оформили месяц назад.

Не разобравшись, что произошло, 53-летний мужчина прибыл к своему прежнему месту жительства, но дверь ему не открыли. Мужчина ударил по припаркованной машине, и на звук сигнализации вышел 50-летний хозяин дома.

Старший рыбновец схватил лежавший на крыльце молоток и стал угрожать убийством 50-летнему мужчине. Прибывшие сотрудники полиции усмирили участников инцидента.

Отдел дознания возбудил против 53-летнего рыбновца уголовное дело об угрозе убийством. Санкция предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на тот же срок.