18 C
Рязань
Среда, 1 июня, 2022

В Рыбном депутаты отстранили от должности врио мэра города

spot_img
7info
7info

В Рыбном депутаты отстранили от должности врио мэра города

В городе Рыбное Рязанской области Совет депутатов отстранил от должности врио мэра Галину Михайлицину, сообщает Рыбное.нет.

По данным источника, законность решения вызывает сомнения. По регламенту, заседание Совета можно провести в присутствии не менее половины депутатов, вчера было 7 из 15.

Портал напоминает, что ранее заседание с участием 7 депутатов не проводили, считая их нелегитимными.

Глава Рыбного Сергей Губанов уверен в законности принятого решения, так как полномочия двух народных избранников прекращены. Таким образом в Совете их осталось всего 13 человек.

Кандидатура другого врио не упоминается.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7