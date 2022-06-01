В Рыбном депутаты отстранили от должности врио мэра города

В городе Рыбное Рязанской области Совет депутатов отстранил от должности врио мэра Галину Михайлицину, сообщает Рыбное.нет.

По данным источника, законность решения вызывает сомнения. По регламенту, заседание Совета можно провести в присутствии не менее половины депутатов, вчера было 7 из 15.

Портал напоминает, что ранее заседание с участием 7 депутатов не проводили, считая их нелегитимными.

Глава Рыбного Сергей Губанов уверен в законности принятого решения, так как полномочия двух народных избранников прекращены. Таким образом в Совете их осталось всего 13 человек.

Кандидатура другого врио не упоминается.