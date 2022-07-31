В Рыбном 14 августа пройдёт праздник «Медуница»

В Рыбном 14 августа пройдёт ежегодный праздник «Медуница».
Праздник мёда посвящён первой откачке мёда и приурочен к Медовому Спасу. Считается, что с этого времени пчёлы перестают собирать пыльцу и нектар с цветов. Начинаются сбор мёда и его освящение.
ФНЦ Пчеловодства представит на мероприятии мёд, полученный на пасеках Рыбновского района и в филиалах института – в Красной Поляне и Майкопе. Об этом сообщает минсельхоз Рязанской области.
Также на празднике свою продукцию представят и мастера декоративно-прикладного творчества. Гости посетят единственный в России музей-выставку пчеловодства, где самостоятельно или с экскурсоводом узнают много интересного о жизни пчёл и развитии пчеловодства в России.
Также организаторы подготовили мастер-классы по определению качества мёда, по кузнечному и бортевому делу, а также художников-скульпторов по дереву.
В программе праздника «Медуница»:
освящение меда;
праздничный концерт;
работа торговых рядов;
экскурсии по музею пчеловодства и дендрарию;
проведение мастер-класса по определению качества меда;
аттракционы и мастер-классы для детей;
выставка детских рисунков предыдущих конкурсов;
Шацкие шермиции;
мастер-классы кузнечного и бортевого дела, художников-скульпторов по дереву.
Возрастное ограничение 6+