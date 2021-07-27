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Вторник, 27 июля, 2021
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В Рыбинске не успеют доделать Волжский парк ко Дню города

Никита Брыкин
В Рыбинске не успеют доделать Волжский парк ко Дню города
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Глава Рыбинска Денис Добряков провел рабочий выезд в ремонтируемый Волжский парк, который не успеют доделать ко Дню города, пишет портал «Рыбинский дневник».

Сообщается, что по документам срок сдачи объекта – 31 июля. Однако отставания от графика избежать не удалось

«Исполнитель взял на себя обязательства подготовить балюстраду и территорию вокруг ко Дню города», – пояснил Добряков.

Подчеркивается, что благоустраивать парк продолжат и после 7 августа. Объект примут только после выполнения всех условий контракта.

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