В Рыбинске не успеют доделать Волжский парк ко Дню города

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Глава Рыбинска Денис Добряков провел рабочий выезд в ремонтируемый Волжский парк, который не успеют доделать ко Дню города, пишет портал «Рыбинский дневник».

Сообщается, что по документам срок сдачи объекта – 31 июля. Однако отставания от графика избежать не удалось

«Исполнитель взял на себя обязательства подготовить балюстраду и территорию вокруг ко Дню города», – пояснил Добряков.

Подчеркивается, что благоустраивать парк продолжат и после 7 августа. Объект примут только после выполнения всех условий контракта.