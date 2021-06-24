В Ряжском районе мужчина погиб от удара током

29-летний житель села Чирково Ряжского района погиб уот удара током в подвале своего дома. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».
ЧП случилось в 17 часов 23 июня на улице Есенина. Мужчина спустился в подвал дома, где жил вместе с супругой, малолетними детьми, родителями жены, чтобы включить насос. Там он получил удар током.
Лежащего без сознания супруга увидела жена, женщина вызвала спасателей, скорую помощь. Медики констатировали смерть человека.
Следователи проводят проверку, назначена экспертиза.