В Ряжске 14-летняя девочка получила тяжёлые травмы при падении с 5-метровой высоты

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В Рязань из Ряжска доставили 14-летнюю девочку, которая получила тяжёлые травмы при падении с 5-метровой высоты. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

В город девушка-подросток приехала из Старожиловского района в гости к подруге. Вместе с местными ребятами подружки гуляли на недействующем путепроводе станции Ряжск-1, на 314-м километре Московской железной дороги.

В 10 часов вечера девушка упала с 5 метров. Девочку доставили в реанимацию местной больницы, затем переправили в областной центр. Состояние пациентки тяжёлое.

Проводится проверка.