В Рязанском ТЮЗе случилось «Обыкновенное чудо»

8 и 9 октября в Рязанском областном театре юного зрителя состоялась вторая за месяц премьера. После острой, щемящей драмы «Идиот» по Ф.М. Достоевскому рязанцам показали добрую семейную историю «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца.

Режиссёр постановки – художественный руководитель театра Марина Есенина, ученица Марка Анатольевича Захарова, снявшего в 1978 году замечательный музыкальный фильм «Обыкновенное чудо». Эта работа – дань память и уважения к мастеру. Поэтому с материалом в ТЮЗе обошлись очень бережно. Это всё та же любимая нами история про Принцессу и Медведя, про волшебника и его жену, про Эмилию и Эмиля, про робкого первого министра и предприимчивого министра-администратора. А главное – про любовь, которой не может помешать никакое колдовство.

И в музыкальном оформлении угадываются намёки на мелодии Геннадия Гладкова. А в финале актёры выходят на поклон под «Прощальную песню» из советского фильма.

Визуальный же ряд решён совершенно иначе. Костюмы и декорации выполнены в стиле стим-панк. Это фантастическое направление в литературе, кино, моде и музыке, для которого характерно объединение стилистики ХIX века с футуристическими механизмами и технологиями. Здесь пышные юбки, фраки, цилиндры и котелки сочетаются с кожаными корсетами, заклёпками, ремнями, огромными очками-гогглами, часами и всевозможными шестерёнками. Каждый наряд – как произведение искусства, которое хочется разглядывать и изучать.

Сцена тоже украшена множеством циферблатов, канатов и лестниц. Особенно эффектно многократное появление героев «из-под сцены» и их исчезновение в той части, о которой многие зрители даже не подозревали. Зрелищности постановке добавляют и видеопроекции, создающие то звёздное небо, то снежную бурю, то невероятную сказочную иллюзию. Такая дополненная реальность делает историю, написанную ещё в 1954 году, ближе к современному зрителю. Присутствовавшие в зале дети были увлечены действием не меньше, чем взрослые. Добрая сказка, подлинные чувства, переданные мастерами сцены и оформленные с помощью современных технических средств обещают спектаклю «Обыкновенное чудо» долгую и успешную жизнь.

Фото из группы театра ВКонтакте