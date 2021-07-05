В рязанском торговом центре за смену прививаются от COVID-19 около 100 человек

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Около 100 человек в смену прививаются в выездном пункте вакцинации в ТЦ «Атрон» в Рязани, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Открыт дополнительный врачебный пост — желающих привиться проверяют 2 медика. По мнению сотрудников поликлиники № 4, которые проводят вакцинирование, это позволило более рационально выстроить работу.

На смену выделяется достаточное количество доз вакцин Спутник V, медики принимает ежедневно до ста человек.

В основном, причинами, побудившими сделать вакцинацию, рязанцы называют 2 фактора.

— Мы с семьёй собрались на море. Весной не было времени, а сейчас без прививки отдых не получится, — говорит 30-летняя Наталия.

По мнению 23-летней Марии, важнее всего защитить здоровье.

— Нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет, поэтому я делаю прививку, — сообщила рязанка.

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