В рязанском торговом центре за смену прививаются от COVID-19 около 100 человек

Около 100 человек в смену прививаются в выездном пункте вакцинации в ТЦ «Атрон» в Рязани, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Открыт дополнительный врачебный пост — желающих привиться проверяют 2 медика. По мнению сотрудников поликлиники № 4, которые проводят вакцинирование, это позволило более рационально выстроить работу.
На смену выделяется достаточное количество доз вакцин Спутник V, медики принимает ежедневно до ста человек.
В основном, причинами, побудившими сделать вакцинацию, рязанцы называют 2 фактора.
По мнению 23-летней Марии, важнее всего защитить здоровье.
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