В рязанском Роспотребнадзоре рассказали, какие фрукты нужно есть осенью

В Роспотребнадзоре по Рязанской области рассказали, на какие фрукты стоит обратить внимание в первой половине осени.

В сентябре рязанцам рекомендуют лакомиться бахчевыми культурами: дынями и арбузами. В это время также поспевают груши, нектарины, некоторые сорта яблок и винограда, инжир.

Особое внимание советуют уделить сливе. В ней содержится много полезных веществ, необходимых для поддержания иммунитета в холодное время года. Кроме того, сушёная слива — чернослив — помогает при осенней меланхолии, поскольку в ней присутствуют элементы, сглаживающие перепады настроения.

В Роспотребнадзоре напоминают, что сливы можно употреблять как в сыром виде, так и в блюдах. Например, существует необычный рецепт слив с чесноком. Из надрезанного фрукта извлекают косточку и кладут на её место зубчик чеснока, посыпают травами и специями и помещают на противень в духовку; готовят, пока сливы не станут мягкими. Такое блюдо служит вкусным и полезным гарниром к мясу.