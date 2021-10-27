В рязанском Роспотребнадзоре рассказали, чем нужно питаться, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие продукты помогут быстрее восстановиться после перенесённого коронавируса.

Так, важно включить в рацион цельнозерновые продукты: овсянку, гречку и рис. Необходимые витамины и микроэлементы также содержат бобовые: нут, фасоль и чечевица.

По словам эксперта, в день необходимо употреблять около 500 г свежих овощей, фруктов и ягод. Для получения полезных кислот рекомендуется есть рыбу, а для жирорастворимых витаминов — орехи.

Для быстрого восстановления после коронавируса особенно важны кисломолочные продукты умеренной жирности. Например, творог, сыр, кефир, простокваша и белый йогурт без сахара.

Что касается напитков, то употреблять следует только простую воду. От газировок и соков лучше отказаться.