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Среда, 27 октября, 2021
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В рязанском Роспотребнадзоре рассказали, чем нужно питаться, чтобы быстрее восстановиться после COVID-19

Александр Ильин
Изображение Devon Breen с сайта Pixabay

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Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие продукты помогут быстрее восстановиться после перенесённого коронавируса.

Так, важно включить в рацион цельнозерновые продукты: овсянку, гречку и рис. Необходимые витамины и микроэлементы также содержат бобовые: нут, фасоль и чечевица. 

По словам эксперта, в день необходимо употреблять около 500 г свежих овощей, фруктов и ягод. Для получения полезных кислот рекомендуется есть рыбу, а для жирорастворимых витаминов — орехи. 

Для быстрого восстановления после коронавируса особенно важны кисломолочные продукты умеренной жирности. Например, творог, сыр, кефир, простокваша и белый йогурт без сахара. 

Что касается напитков, то употреблять следует только простую воду. От газировок и соков лучше отказаться. 

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