В рязанском роддоме, школе и детском саду отключили холодную воду

В Рязани 30 марта отключили холодную воду в школе, детском саду, роддоме и нескольких жилых домах. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.

Причина отключения – авария на водопроводе. Специалисты рязанского Водоканала уже начали ремонт.

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Тимакова, дом 9 (школа №63), дом 11, дом 13;

улица Новосёлов, дом 23/15, дом 25, дом 27, дом 29, дом 35 корп. 3, дом 35 корп. 4, дом 33а (роддом №1),

улица Гагарина, дом 55, дом 53, дом 53 корп. 1,

улица Пушкина, дом 4, дом 4 корп. 1, дом 6,

улица Семашко, дом 48, дом 48а, дом 52, дом 54/2, дом 50 (детский сад №65).

Ранее мэрия сообщила об отключении холодного водоснабжения ещё на четырёх улицах.