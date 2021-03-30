В рязанском роддоме, школе и детском саду отключили холодную воду

В Рязани 30 марта отключили холодную воду в школе, детском саду, роддоме и нескольких жилых домах. Об этом сообщает официальный сайт администрации города.
Причина отключения – авария на водопроводе. Специалисты рязанского Водоканала уже начали ремонт.
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Тимакова, дом 9 (школа №63), дом 11, дом 13;
- улица Новосёлов, дом 23/15, дом 25, дом 27, дом 29, дом 35 корп. 3, дом 35 корп. 4, дом 33а (роддом №1),
- улица Гагарина, дом 55, дом 53, дом 53 корп. 1,
- улица Пушкина, дом 4, дом 4 корп. 1, дом 6,
- улица Семашко, дом 48, дом 48а, дом 52, дом 54/2, дом 50 (детский сад №65).
Ранее мэрия сообщила об отключении холодного водоснабжения ещё на четырёх улицах.