В рязанском посёлке отремонтировали светильники

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В посёлке Соколовка проведены работы по улучшению освещения. На улицах Связи, Соколовской, 1-ой и 2-ой Прудной заменили и отремонтировали светодиодные светильники. Об исполнении поручения губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщила пресс-служба регионального правительства.

Получение о ремонтных работах глава региона дал 7 апреля по итогам встреч с активистами ТОС в поселках Соколовка и Мирный в Рязани.

Активисты также попросили губернатора оказать содействие в благоустройстве территорий. В настоящее время возле домов № 5к.1 и №3 по улице Соколовской дирекция благоуйстройства удалила поросли, спилила аварийные деревья.

Работы по благоустройству продолжаются.