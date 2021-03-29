В рязанском поселке 50-летний мужчина изготовил самодельный «поджигной» пистолет

Житель поселка Красный Восход в Рязанском районе изготовил самодельный «поджигной» пистолет. Оружие у 50-летнего мужчины изъяли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Некоторое время назад подозреваемый похвастался соседке своим изобретением. Он продемонстрировал женщине предмет, который конструктивно был похож на пистолет. При этом у мужчины не было разрешения на владение ни охотничьим, ни травматическим оружием.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.