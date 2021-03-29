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Суббота, 3 апреля, 2021
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В рязанском поселке 50-летний мужчина изготовил самодельный «поджигной» пистолет

Елена Лобанова

Житель поселка Красный Восход в Рязанском районе изготовил самодельный «поджигной» пистолет. Оружие у 50-летнего мужчины изъяли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Некоторое время назад подозреваемый похвастался соседке своим изобретением. Он продемонстрировал женщине предмет, который конструктивно был похож на пистолет. При этом у мужчины не было разрешения на владение ни охотничьим, ни травматическим оружием. 

— В ходе проверки полицейские нашли у подозреваемого дульно-зарядный пистолет 3 калибра. Оружие было спрятано в сарае. Мужчина рассказал, что живет на окраине поселка, возле леса. А там часто встречаются дикие лисы и бездомные собаки. Пистолет ему нужен для самозащиты, — говорится в сообщении. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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